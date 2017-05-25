25.05.2017 16:15

В Харькове пресекли масштабное производство поддельного кофе (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с управлением защиты экономики НПУ и следственным отделом Киевского отдела нацполиции области разоблачили подпольное производство контрафактного кофе, и сеть ее сбыта.



khar.gp.gov.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, уголовное производство начато по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, совершенное группой лиц).

Подпольные цеха по изготовлению кофе под брендом одной из известных фирм находились в Харькове на территории двух домовладений участников группировки. Злоумышленники закупали кофейный напиток через Интернет и фасовали его под видом кофе в стики и большие упаковки.

Готовый товар дельцы хранили в гараже, а также на складах предпринимателей, которые и занимались реализацией контрафактной продукции. Поддельный кофе сбывали через сеть торговых точек, супермаркеты и Интернет.

«Во время обысков в домовладениях, гаражах и других нежилых помещениях фигурантов дела выявлено и изъято более 300 кг кофейного сырья, около 200 кг готовой фасованной продукции, упаковочный материал, более тысячи этикеток с логотипом известной фирмы, оборудование, ноутбуки и записные книги с «черной бухгалтерией »», - рассказал Фильчаков.

Справка. Сейчас обыски продолжаются, проводятся другие следственные действия, назначены судебные экспертизы в сфере интеллектуальной собственности.

ФОТО: Прокуратура