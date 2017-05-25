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25.05.2017  16:15   

В Харькове пресекли масштабное производство поддельного кофе (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №2 совместно с управлением защиты экономики НПУ и следственным отделом Киевского отдела нацполиции области разоблачили подпольное производство контрафактного кофе, и сеть ее сбыта.


khar.gp.gov.ua
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, уголовное производство начато по ч. 3 ст. 229 УК Украины (незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, совершенное группой лиц).
 
Подпольные цеха по изготовлению кофе под брендом одной из известных фирм находились в Харькове на территории двух домовладений участников группировки. Злоумышленники закупали кофейный напиток через Интернет и фасовали его под видом кофе в стики и большие упаковки.
 
Готовый товар дельцы хранили в гараже, а также на складах предпринимателей, которые и занимались реализацией контрафактной продукции. Поддельный кофе сбывали через сеть торговых точек, супермаркеты и Интернет.
 
«Во время обысков в домовладениях, гаражах и других нежилых помещениях фигурантов дела выявлено и изъято более 300 кг кофейного сырья, около 200 кг готовой фасованной продукции, упаковочный материал, более тысячи этикеток с логотипом известной фирмы, оборудование, ноутбуки и записные книги с «черной бухгалтерией »», - рассказал Фильчаков.
 
Справка. Сейчас обыски продолжаются, проводятся другие следственные действия, назначены судебные экспертизы в сфере интеллектуальной собственности.
 
 
 
 
 
 
ФОТО: Прокуратура
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  кофе, подделка, харьков, прокуратура
 
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