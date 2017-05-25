25.05.2017 16:28

В контакт-центре «Прозрачных офисов» принимают 300 звонков в день

Около 300 телефонных звонков в день принимают от харьковчан в контакт-центре, который был открыт при центрах предоставления социальных услуг «Прозрачный офис».



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Как сообщили в контакт-центре, наиболее часто задаваемые вопросы касаются начисления субсидий, пенсий, обмена и получения паспорта. Такие данные позволяют правильно расставить приоритеты, повысить эффективность и качество обслуживания граждан по вопросам предоставления социальных и административных услуг.



Номер телефона контакт-центра - 725-03-33.



Напомним, 24 апреля в Шевченковском и Киевском районах были открыты новые центры предоставления социальных услуг - «Прозрачный офис». В них объединены организации, связанные с предоставлением социальных услуг, что обеспечивает упрощение процедуры получения услуг в сфере социальной политики - пенсионном обеспечении, выплате субсидий, материальной помощи, помощи инвалидам, получении паспорта и т.д. Всего в центрах предоставляется 236 социальных, пенсионных и административных услуг.