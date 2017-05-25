В контакт-центре «Прозрачных офисов» принимают 300 звонков в день

Около 300 телефонных звонков в день принимают от харьковчан в контакт-центре, который был открыт при центрах предоставления социальных услуг «Прозрачный офис».
Как сообщили в контакт-центре, наиболее часто задаваемые вопросы касаются начисления субсидий, пенсий, обмена и получения паспорта. Такие данные позволяют правильно расставить приоритеты, повысить эффективность и качество обслуживания граждан по вопросам предоставления социальных и административных услуг.
Номер телефона контакт-центра - 725-03-33.
Напомним, 24 апреля в Шевченковском и Киевском районах были открыты новые центры предоставления социальных услуг - «Прозрачный офис». В них объединены организации, связанные с предоставлением социальных услуг, что обеспечивает упрощение процедуры получения услуг в сфере социальной политики - пенсионном обеспечении, выплате субсидий, материальной помощи, помощи инвалидам, получении паспорта и т.д. Всего в центрах предоставляется 236 социальных, пенсионных и административных услуг.
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
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