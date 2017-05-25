25.05.2017 17:56

Женщину-фермера будут судить за самозахват земли

Лозовская местная прокуратура вручила сообщение о подозрении одному из местных фермеров, который незаконно обрабатывал десятки гектар государственной земли, по ч.1 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка, которым причинен значительный ущерб его владельцу).



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Медяник, минувшим летом глава фермерского хозяйства засеяла подсолнечником 60 га незаконно занятых земель.

«Установлено, что земля на территории одного из сельсоветов не предоставлялась женщине-фермеру ни в частную собственность, ни в аренду. В это время другой предприниматель оформлял документы на право пользования указанным полем. Воспользовавшись моментом, подозреваемая без каких-либо разрешений засеяла участок, а осенью 2016 года - собрала урожай подсолнечника», - рассказал Медяник.

По оценке судебно-экономической экспертизы, незаконным использованием поля государству нанесен ущерб на сумму свыше 86 тыс. грн.

Сейчас подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства. Решается вопрос об аресте имущества для обеспечения возмещения убытков.