25.05.2017 18:47

Мэрии украинских городов заинтересовались опытом харьковского Департамента

Городские советы некоторых украинских городов заинтересованы в изучении опыта работы Департамента контроля Харьковского городского совета.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 25 мая, зашла речь во время учебного визита представителей украинских муниципалитетов в Харьков. Как признались представители некоторых городов, у них нарушена исполнительская дисциплина в части выполнения поручений мэра, а контроль за работами, которые проводят коммунальные службы и подрядчики, слабый. Узнав, что в Харькове эта работа налажена еще с 2013 года, участники семинара выразили желание ознакомиться с работой Департамента контроля.

Как сообщил гостям директор департамента Алексей Артикуленко, возглавляемая им структура напрямую подчинена Харьковскому городскому голове. Она занимается проверками работ, которые выполняют Департамент жилищного хозяйства и Департамент коммунального хозяйства или нанятые ими подрядчики, проверяют работу пассажирского транспорта, следят за благоустройством территории города после разрытий в местах порывов на трубопроводах, а также за размещением наружной рекламы. Еще одно направление работы департамента - контроль за выполнением поручений городского головы, которые он дал на встречах с харьковчанами и на личных приемах, по жалобам, полученным из социальных сетей, в рамках проекта «Фотожалоба», а также поступишим от информационно-диспетчерской службы «15-62».

По словам Алексея Артикуленко, сотрудники департамента в среднем делают 15 тыс. выездов в год, при этом все проверки проводятся без предупреждения. Замечания специалистов департамента к выполненным работам являются обязательными к исполнению. В случае, если коммунальные службы занимались устранением неполадок по индивидуальным жалобам харьковчан, то всегда поддерживается обратная связь с заявителем. За нарушение установленных сроков работ предусматриваются административные взыскания.

Как сообщила заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета Татьяна Чечетова-Терашвили, налаженная система контроля дает возможность практически полностью выполнять поставленные задачи. Например, по итогам личных приемов харьковчан городским головой в 2017 году, выполненные поручения составляют 99%, а 1% находится сейчас в работе.