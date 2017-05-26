Как в Украине проходит реформа коммунальных СМИ

Из 244 государственных и коммунальных печатных изданий, которые приняли участие в первом этапе разгосударствления, 49 СМИ уже полностью реформировались, еще 127 СМИ находятся в состоянии ликвидации, 33 ожидают перерегистрации и 36 вообще не подготовили документов для реформирования.
Об этом заявил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего в Украине насчитывается 687 коммунальных и государственных изданий. Все они подлежат реформированию в два этапа.
"К сожалению, в бюджете 2017 г. не предусмотрено единовременного пособия для газет, которые пошли на первый этап, потому что еще не было реформированных газет, - отметил Наливайко, - Сейчас мы снова обратились к правительству с просьбой выделить эти средства, потому что есть реформированные газеты".
Наливайко напомнил, что единовременное пособие для каждого издания составляет 50 тыс. грн.
Напомним, что в декабре 2015 г. Верховная Рада приняла закон Украины, предусматривающий постепенное разгосударствление государственных и коммунальных печатных СМИ.
Согласно закону, реформирование печатных средств массовой информации и редакцией осуществляется в два этапа: первый - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона и второй - в течение следующих двух лет.
На первом этапе осуществляется реформирование печатных средств массовой информации и редакций согласно перечню, утверждаемому Кабинетом министров Украины.
На втором этапе осуществляется реформирование печатных средств массовой информации и редакций, не реформированных на первом этапе. В законе определено, что трудовой коллектив редакции имеет приоритетное право в определении способа реформирования.
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