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26.05.2017  09:32   

Рада не смогла принять закон о кибербезопасности

Проект закона о кибербезопасности Украины направлен на повторное чтение.


dozor.kharkov.ua

За принятие законопроекта об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины № 2126а проголосовали 186 народных депутатов при 226 необходимых.

После попыток вернуться к голосованию за закон, депутаты поддержали предложение направить его на повторное второе чтение. За это предложение проголосовали 236 депутатов.
Как отмечается, законопроект предлагает установить, что политику в сфере кибербезопасности формирует и реализует Кабмин. За кибербезопасность, в рамках своих полномочий отвечают министерства, местные госадминистрации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, разведка и контрразведка, субъекты оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, обеспечение кибербезопасности страны возложено также на ВСУ, Нацбанк, предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры, предприятия и граждан, которые работают в сфере национальных информационных ресурсов, информационных электронных услуг.

Субъекты обеспечения кибербезопасности должны делать все, что в их компетенции, чтобы не допустить использования киберпространства в военных, разведывательно-подрывных, террористических, других незаконных целях.

Источник:   Экономическая Правда
 Тэги:  верховная рада, кибербезопасность, законопроект
 
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