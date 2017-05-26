26.05.2017 09:32

Рада не смогла принять закон о кибербезопасности

Проект закона о кибербезопасности Украины направлен на повторное чтение.



dozor.kharkov.ua

За принятие законопроекта об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины № 2126а проголосовали 186 народных депутатов при 226 необходимых.



После попыток вернуться к голосованию за закон, депутаты поддержали предложение направить его на повторное второе чтение. За это предложение проголосовали 236 депутатов.

Как отмечается, законопроект предлагает установить, что политику в сфере кибербезопасности формирует и реализует Кабмин. За кибербезопасность, в рамках своих полномочий отвечают министерства, местные госадминистрации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы, разведка и контрразведка, субъекты оперативно-розыскной деятельности.



Кроме того, обеспечение кибербезопасности страны возложено также на ВСУ, Нацбанк, предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры, предприятия и граждан, которые работают в сфере национальных информационных ресурсов, информационных электронных услуг.



Субъекты обеспечения кибербезопасности должны делать все, что в их компетенции, чтобы не допустить использования киберпространства в военных, разведывательно-подрывных, террористических, других незаконных целях.