26.05.2017 14:46

Грабитель харьковского банка предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего харьковчанина, который с гранатой напал на один из банков Харькова.



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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, злоумышленнику инкриминируется ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в помещение).

«В июне прошлого года мужчина зашел в помещение одного из банков, расположенном в Салтовском жилмассиве. В руках он держал гранату и, выдернув предохранительное кольцо, стал требовать деньги. Однако получить их не успел. Работники банка нажали «тревожную кнопку», - рассказывает Куприянов.

Когда приехали сотрудники охранного агентства, злоумышленник сбежал через «черный ход». Мужчине удавалось почти два года скрываться от следствия, но в прошлом месяце его задержали.

Справка. Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.