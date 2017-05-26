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26.05.2017  14:46   

Грабитель харьковского банка предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего харьковчанина, который с гранатой напал на один из банков Харькова.


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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, злоумышленнику инкриминируется ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой, соединенный с проникновением в помещение).
 
«В июне прошлого года мужчина зашел в помещение одного из банков, расположенном в Салтовском жилмассиве. В руках он держал гранату и, выдернув предохранительное кольцо, стал требовать деньги. Однако получить их не успел. Работники банка нажали «тревожную кнопку», - рассказывает Куприянов.
 
Когда приехали сотрудники охранного агентства, злоумышленник сбежал через «черный ход». Мужчине удавалось почти два года скрываться от следствия, но в прошлом месяце его задержали.
 
Справка. Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ограбление, банк, прокуратура, харьков
 
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