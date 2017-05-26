26.05.2017 15:45

Президент: Мы должны сделать максимально комфортным реализацию безвиза для граждан

Глава государства с рабочей поездкой посетил Одесскую область.



kharkivoda.gov.ua

Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский союз.

«Так сложился мой график, что именно здесь, в Одессе, должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский союз», - сообщил Глава государства.

«Тяжелым трудом завоевав безвиз, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет о существенном улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинца по всему европейскому маршруту – от родного города до точки назначения в страны Евросоюза. На каком бы участке этого пути не оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвиза. А все сервисы должны быть максимально качественными», - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что позавчера в Луцке провел совещание с участием дипломатов, пограничников, таможенников, транспортников, глав местных администраций.

«Мы проанализировали, образно говоря, все узкие места на нашем пути к безвизовой Европе. И по результатам этого совещания я сейчас подпишу указ, где четко отмечено, что еще предстоит сделать для того, чтобы никто не имел никаких препятствий на этом пути. Я поздравляю вас с этим», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что с получением безвиза украинцам не нужно будет больше унизительно стоять в очередях в консульских учреждениях или визовых центрах; не нужно будет платить визовые сборы и услуги посредников; не надо будет тратить время и деньги на бюрократическую работу по сбору никому не нужных бумаг.

«Достаточно украинского биометрического паспорта», - подчеркнул он и напомнил, что уже более 3,5 млн украинцев получили эти паспорта.