26.05.2017 17:28

Более тысячи правоохранителей будут следить за порядком во время футбольного матча

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 10 000 болельщиков.



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За порядком будут следить более 700 работников Нацполиции, 200 курсантов Национального университета внутренних дел, 100 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 200 военнослужащих Нацгвардии.



Полицейские призывают граждан соблюдать порядок и не нарушать закон.



Напомним, футбольный матч между командами «Шахтер» и «Динамо» состоится сегодня, 26 мая, в 19:30 на стадионе «Металлист».



В связи с этим будет ограничено движение транспорта возле стадиона.