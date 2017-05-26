Более тысячи правоохранителей будут следить за порядком во время футбольного матча

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 10 000 болельщиков.
За порядком будут следить более 700 работников Нацполиции, 200 курсантов Национального университета внутренних дел, 100 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 200 военнослужащих Нацгвардии.
Полицейские призывают граждан соблюдать порядок и не нарушать закон.
Напомним, футбольный матч между командами «Шахтер» и «Динамо» состоится сегодня, 26 мая, в 19:30 на стадионе «Металлист».
В связи с этим будет ограничено движение транспорта возле стадиона.
День мало подходит для чего-либо важного и ответственного. Зато идеален для общения и приятных знакомств.
Пятница будет преимущественно солнечной, осадков синоптики также не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
влажн.:
давл.:
ветер: