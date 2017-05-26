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26.05.2017  17:28   

Более тысячи правоохранителей будут следить за порядком во время футбольного матча

Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 10 000 болельщиков.


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За порядком будут следить более 700 работников Нацполиции, 200 курсантов Национального университета внутренних дел, 100 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба и 200 военнослужащих Нацгвардии.

Полицейские призывают граждан соблюдать порядок и не нарушать закон.

Напомним, футбольный матч между командами «Шахтер» и «Динамо» состоится сегодня, 26 мая, в 19:30 на стадионе «Металлист».

В связи с этим будет ограничено движение транспорта возле стадиона.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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