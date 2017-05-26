 
Главная Новости Власть Наркодилер-рецидивист с 15-летним «стажем» получил новый срок (ФОТО)
26.05.2017  18:40   

Наркодилер-рецидивист с 15-летним «стажем» получил новый срок (ФОТО)

Близнюковский районный суд области признал виновным 35-летнего местного жителя в производстве, сбыте, употреблении метамфетамина и содержании мест хранения и употребления наркотиков (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 317) УК Украины.


khar.gp.gov.ua
По информации заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Валерия Науменко, наркозависимого мужчину с 15-летним «стажем», который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере наркобизнеса, приговорили к 6 годам лишения свободы.
 
«В течение нескольких месяцев злоумышленник незаконно изготавливал первентин - психотропное вещество, содержащее метамфетамин. Опасный порошок он продавал наркозависимым местным жителям, а также употреблял», - сообщает Науменко.
 
Кроме того, свой гараж, где хранил и изготовлял психотропы, задержанный превратил в так называемый притон - предоставлял в «аренду» знакомым для употребления наркотиков.
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
 
 
 
ФОТО: Прокуратура
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркодилер, рецидивист, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Юлия Светличная: ремонт дорог в приоритете
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 