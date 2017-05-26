26.05.2017 18:40

Наркодилер-рецидивист с 15-летним «стажем» получил новый срок (ФОТО)

Близнюковский районный суд области признал виновным 35-летнего местного жителя в производстве, сбыте, употреблении метамфетамина и содержании мест хранения и употребления наркотиков (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 317) УК Украины.



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По информации заместителя руководителя Лозовской местной прокуратуры Валерия Науменко, наркозависимого мужчину с 15-летним «стажем», который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере наркобизнеса, приговорили к 6 годам лишения свободы.

«В течение нескольких месяцев злоумышленник незаконно изготавливал первентин - психотропное вещество, содержащее метамфетамин. Опасный порошок он продавал наркозависимым местным жителям, а также употреблял», - сообщает Науменко.

Кроме того, свой гараж, где хранил и изготовлял психотропы, задержанный превратил в так называемый притон - предоставлял в «аренду» знакомым для употребления наркотиков.

Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

ФОТО: Прокуратура