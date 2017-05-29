29.05.2017 09:37

Стало известно, когда появится законопроект о земельной реформе

Работа над законопроектом об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения будет закончена в июне, после чего он будет зарегистрирован в Верховной Раде.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.



"Я рассчитываю, что мы в июне финализируем все и подадим в парламент. Но, учитывая необходимость согласований и консультаций с агробизнесом, собственниками земли и профильными ассоциациями, процесс может затянуться", - сказал министр.



По его словам, Кабмину предстоит длительная работа с депутатами для того, чтобы законопроект был принят.

Мартынюк отметил, что МВФ не навязывает правительству свою схему запуска рынка.



"Правительство в переговорах с Всемирным банком отстаивает консервативную модель запуска рынка, чтобы собственниками земли могли быть граждане Украины – физические лица, то есть мы не планируем допускать к рынку корпоративный капитал", - уточнил он.



Первый замминистра агрополитики добавил, что средний размер земельного участка фермерского хозяйства в Украине сейчас составляет 87 га, поэтому 200 га более чем достаточно на одного человека, чтобы основать конкурентоспособное фермерское хозяйство.



Кроме введения ограничения на размер земельного участка 200 га, правительство предположит механизм электронных аукционов на продажу земли.



"Программное обеспечение для электронных торгов будет разработано с помощью технологии блокчейн, защищенная удобная система обеспечит широкий состав участников к этим торгам", - добавил Мартынюк.



Он также сообщил, что в случае принятия законопроекта о земельной реформе Кабмин в январе 2018 года проведет серию аукционов по продаже государственной земли в каждой из областей. Средний размер лота составит 20 га.



По мнению замминистра агрополитики, такие меры станут ориентиром для собственников паев, сколько в среднем будет стоить их пай.



"У нас нет истории формирования цены на землю. Для того, чтобы защитить интересы владельцев паев, мы выставим законодательно минимальный порог для заключения сделок купли-продажи и он будет соответствовать нормативно денежной оценке", - добавил он.



Средний размер нормативно-денежной оценки земли в Украине составляет 34 тыс грн/га.