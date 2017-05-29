29.05.2017 09:38

ДТП в центре Харькова: пострадал мотоциклист

28 мая около 14.00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, 20-летний водитель мотоцикла Geely JL 125T-5C, ехал по проспекту Науки в направлении Алексеевки, но не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилями Nissan Qashqai и Ford Mondeo, которые остановились перед перекрестком на запрещенный сигнал светофора.



В результате ДТП пострадал сам водитель мотоцикла, которого госпитализировали в больницу.



Кроме того, мотоциклист имел признаки алкогольного опьянения.



Сейчас оформлением материалов происшествия занимается следственно-оперативная группа.



20-летнему молодому человеку в случае подтверждения факта опьянения кроме штрафа за ДТП будет грозить еще и не малый штраф и лишение права управления транспортными средствами.