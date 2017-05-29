ДТП в центре Харькова: пострадал мотоциклист

28 мая около 14.00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, 20-летний водитель мотоцикла Geely JL 125T-5C, ехал по проспекту Науки в направлении Алексеевки, но не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилями Nissan Qashqai и Ford Mondeo, которые остановились перед перекрестком на запрещенный сигнал светофора.
В результате ДТП пострадал сам водитель мотоцикла, которого госпитализировали в больницу.
Кроме того, мотоциклист имел признаки алкогольного опьянения.
Сейчас оформлением материалов происшествия занимается следственно-оперативная группа.
20-летнему молодому человеку в случае подтверждения факта опьянения кроме штрафа за ДТП будет грозить еще и не малый штраф и лишение права управления транспортными средствами.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
влажн.:
давл.:
ветер: