 
Главная Новости Власть ДТП в центре Харькова: пострадал мотоциклист
29.05.2017  09:38   

ДТП в центре Харькова: пострадал мотоциклист

28 мая около 14.00 на перекрестке проспекта Науки и улицы Бакулина произошло ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, 20-летний водитель мотоцикла Geely JL 125T-5C, ехал по проспекту Науки в направлении Алексеевки, но не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилями Nissan Qashqai и Ford Mondeo, которые остановились перед перекрестком на запрещенный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал сам водитель мотоцикла, которого госпитализировали в больницу.

Кроме того, мотоциклист имел признаки алкогольного опьянения.

Сейчас оформлением материалов происшествия занимается следственно-оперативная группа.

20-летнему молодому человеку в случае подтверждения факта опьянения кроме штрафа за ДТП будет грозить еще и не малый штраф и лишение права управления транспортными средствами.

Тэги:  дтп, харьков, мотоцикл
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Криминал и происшествия На Новых Домах иномарку «зарубили» топором (ФОТО) 29.05 Криминал и происшествия На Журавлевке произошло ДТП: есть пострадавшие 28.05 Криминал и происшествия На Холодной Горе девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля
 
 

Видео

В Харькове начали подготовку к следующему отопительному сезону
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 