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29.05.2017  10:35   

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 29 мая, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.


// Городской Дозор

Сегодня в Киевском райсуде города Полтавы началась рассмотрение заявление об отводе судьи в деле против  Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двух его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

На заседание прибыли адвокаты стороны защиты, прокуроры и один из потерпевших по делу – Сергей Ряполов.

Тэги:  суд, кернес, харьков
 
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