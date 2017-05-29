29.05.2017 10:35

Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 29 мая, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



// Городской Дозор

Сегодня в Киевском райсуде города Полтавы началась рассмотрение заявление об отводе судьи в деле против Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двух его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

На заседание прибыли адвокаты стороны защиты, прокуроры и один из потерпевших по делу – Сергей Ряполов.