Сегодня в Полтаве – суд по делу Кернеса (Текстовая трансляция)

В понедельник, 29 мая, в Киевском райсуде Полтавы проходит очередное заседание по делу Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Сегодня в Киевском райсуде города Полтавы началась рассмотрение заявление об отводе судьи в деле против Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и двух его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.
На заседание прибыли адвокаты стороны защиты, прокуроры и один из потерпевших по делу – Сергей Ряполов.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
Весь день небо в Харькове будет ясным, но вечером, возможно, погода сменится на облачную. Без осадков.
В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 мая Международным днем миротворцев.
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