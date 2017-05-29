29.05.2017 13:40
Президент: Мужество и профессионализм наших миротворцев создали условия для позитивного имиджа Украины в мире
Петр Порошенко поздравляет участников международных миротворческих операций по случаю Международного дня миротворцев ООН.
kharkivoda.gov.ua
«Уважаемые украинские миротворцы! Искренне поздравляю вас с Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций.
В этом году исполняется 25 лет с начала активного участия нашего государства в международной миротворческой деятельности. Безупречное выполнение задач, мужество и высокий профессионализм украинских миротворцев обеспечили признание Украины как влиятельного субъекта европейской и мировой систем безопасности и создали благоприятные условия для формирования позитивного имиджа нашего государства в мире.
За время независимости Украины более 42 000 военнослужащих Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины приняли участие в международных миротворческих операциях под эгидой ООН, ОБСЕ и Европейского Союза. На сегодня около 500 военнослужащих Вооруженных сил Украины принимают участие в 9 операциях на территории 7 стран мира, демонстрируя международному сообществу традиционно высокие профессиональные и моральные качества, компетентность и надежность, мужество и отвагу.
Нынешняя знаменательная дата является днем уважения всех тех, кто исполнял или продолжает выполнять высокую миссию по поддержанию мира и безопасности в мире, а также днем памяти тех, кто отдал свою жизнь за благородное дело.
В трудное для государства время украинские миротворцы одними из первых стали на защиту родного Отечества и успешно применяют полученный в миротворческих операциях и миссиях опыт в районе проведения антитеррористической операции.
Уверен, что вы достойно будете нести нелегкую службу в неспокойных местах планеты, приумножая свой весомый вклад в урегулирование опасных конфликтов и восстановление правопорядка.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира и спокойствия.
Пусть ваши высокие профессиональные и моральные качества и в дальнейшем служат идеалам гуманизма и делу защиты жизни людей.
Слава воинам-миротворцам! Слава Украине!», - говорит в поздравлении президент Петр Порошенко.