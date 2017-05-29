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29.05.2017  15:02   

Убийство пенсионерки за 200 гривен: подозреваемому грозит пожизненное

Кегичевский отдел Первомайской местной прокуратуры направил в Кегичевский районный суд Харьковской области обвинительный акт по факту умышленного убийства из корыстных побуждений и разбоя (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).


znaj.ua
По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Говорухи, в совершении преступлений подозревается 37-летний безработный местный житель, который имеет не одну судимость за имущественные преступления.
 
«В марте текущего года злоумышленник поздно вечером пришел в дом 62-летней знакомой женщины, которой частенько помогал по хозяйству. Он прихватил с собой кухонный нож, надел перчатки, балаклаву, разбил окно и залез в дом. В коридоре злоумышленник увидел хозяйку, которая услышала шум и вышла из комнаты. Он набросился на жертву, ударил ее ножом в лицо и руку. Последний удар пришелся в сердце. От полученных травм хозяйка скончалась на месте», - сообщает Говоруха.
 
Убийца обыскал помещение и нашел 200 гривен, после чего скрылся и потратил их на спиртное.
 
«Женщина хорошо относилась к убийце - платила ему за проделанную работу, занимала деньги, подкармливала», - отмечают в пресс-службе прокуратуры.  
Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  убийство, пенсионерка, харьков, кража, прокуратура
 
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