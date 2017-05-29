29.05.2017 15:02

Убийство пенсионерки за 200 гривен: подозреваемому грозит пожизненное

Кегичевский отдел Первомайской местной прокуратуры направил в Кегичевский районный суд Харьковской области обвинительный акт по факту умышленного убийства из корыстных побуждений и разбоя (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).



znaj.ua

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Говорухи, в совершении преступлений подозревается 37-летний безработный местный житель, который имеет не одну судимость за имущественные преступления.

«В марте текущего года злоумышленник поздно вечером пришел в дом 62-летней знакомой женщины, которой частенько помогал по хозяйству. Он прихватил с собой кухонный нож, надел перчатки, балаклаву, разбил окно и залез в дом. В коридоре злоумышленник увидел хозяйку, которая услышала шум и вышла из комнаты. Он набросился на жертву, ударил ее ножом в лицо и руку. Последний удар пришелся в сердце. От полученных травм хозяйка скончалась на месте», - сообщает Говоруха.

Убийца обыскал помещение и нашел 200 гривен, после чего скрылся и потратил их на спиртное.

«Женщина хорошо относилась к убийце - платила ему за проделанную работу, занимала деньги, подкармливала», - отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.