29.05.2017 17:45

«Черные лесорубы» понесли законное наказание

Чугуевский городской суд Харьковской области удовлетворил иски Чугуевской местной прокуратуры о возмещении 32 тысяч гривен убытков, причиненных незаконной вырубкой деревьев.



akzent.zp

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Дмитрий Колодинский, одному из незаконных лесорубов, кроме возмещения нанесенного ущерба, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы и испытательный срок на 1 год. Еще один злоумышленник по решению суда, кроме обязательства по погашению убытков, получил 160 часов общественных работ.

Первый из указанных фактов незаконной вырубки установлен в декабре 2016 года на территории природно-заповедного фонда в урочище «Малиновский бор» Малиновского лесничества ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство». Злоумышленник незаконно спилил сосен на 5 тысяч гривен и отвез их на авто к своему дому.

Второй в феврале текущего года в урочище «Желобок» на территории Великобабчанского сельского совета района, не имея на это специальных разрешений, уничтожил почти полсотни деревьев на общую сумму 27 тысяч гривен.

Справка. Сейчас нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.