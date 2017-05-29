 
Главная Новости Власть «Черные лесорубы» понесли законное наказание
29.05.2017  17:45   

«Черные лесорубы» понесли законное наказание

Чугуевский городской суд Харьковской области удовлетворил иски Чугуевской местной прокуратуры о возмещении 32 тысяч гривен убытков, причиненных незаконной вырубкой деревьев.


akzent.zp
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Дмитрий Колодинский, одному из незаконных лесорубов, кроме возмещения нанесенного ущерба, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы и испытательный срок на 1 год. Еще один злоумышленник по решению суда, кроме обязательства по погашению убытков, получил 160 часов общественных работ.
 
Первый из указанных фактов незаконной вырубки установлен в декабре 2016 года на территории природно-заповедного фонда в урочище «Малиновский бор» Малиновского лесничества ГП «Чугуево-Бабчанское лесное хозяйство». Злоумышленник незаконно спилил сосен на 5 тысяч гривен и отвез их на авто к своему дому.
 
Второй в феврале текущего года в урочище «Желобок» на территории Великобабчанского сельского совета района, не имея на это специальных разрешений, уничтожил почти полсотни деревьев на общую сумму 27 тысяч гривен.
 
Справка. Сейчас нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  лес, вырубка, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Образование В городе определяют лучший школьный плакат на тему сохранности лесов 11.04 Власть На Харьковщине поймали очередных «черных лесорубов» (ФОТО) 10.04 Общество В области планируют инвентаризировать бесхозные лесополосы и восстановить 3 тысячи гектаров леса
 
 

Видео

В Харькове начали подготовку к следующему отопительному сезону
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 