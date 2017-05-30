30.05.2017 12:18

Правила безвиза: какие документы могут спросить на границе с ЕС и кому могут отказать во въезде

Сотрудник Госпогранслужбы вправе проверить выполнение пяти требований, причем эти требования не зависят от наличия визы, они действуют в равной степени для путешественников, пересекающих границу в рамках как визового, так и безвизового режима.



// 24 канал

Условия въезда в ЕС



– наличие документа для пересечения границы (например, загранпаспорта)



– убедительное обоснование цели и условий пребывания в странах Европы;



– наличие достаточных финансовых средств для пребывания в ЕС и для возвращения домой;



– отсутствие путешественника в перечень лиц, которым запрещен въезд в ЕС;



– отсутствие со стороны путешественника угрозы для общественного порядка, безопасности, общественного здоровья и международных отношений.



Для проверки цели поездки пограничники могут попросить такие подтверждающие документы:



Для деловых поездок и командировок: приглашение на встречу; другой документ, подтверждающий торговые или деловые отношения; билет на выставку или мероприятие, если целью поездки является их посещения.



Для туризма или частных путешествий: бронирование проживания или приглашение в произвольной форме, если вы собираетесь остановиться у друзей; обратный билет (если вы путешествуете автомобилем, это не обязательное требование) маршрут или план вашей поездки, если вы путешествуете автомобилем.



Для путешествий с целью обучения: сертификат о регистрации / зачисления в учебное заведение / курсов / школы; студенческое удостоверение или сертификат о посещении курсов.



Для путешествий с целью участия в политических, научных, культурных, спортивных или религиозных мероприятиях или для других целей: приглашение, входные билеты, данные о регистрации или программы; в них должно быть указано название организации, приглашающей и срок пребывания; любые другие приемлемые документы, подтверждающие цель визита.



В свою очередь в Министерстве иностранных дел перечислили возможные причины отказа гражданину Украины во въезде в страны ЕС после вступления 11 июня в силу безвизового режима. Об этом пишет в Facebook консульская служба ведомства.



При попытке въехать из Украины в страны ЕС вас могут не пропустить на границе, если вы:



а) находитесь в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;



б) находитесь в списке лиц, въезд которых запрещен хотя бы в одну страну ЕС;



в) осуждены в любой стране ЕС за преступления, предусматривающие уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;



г) являетесь объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;



д) если есть доказательства вашего участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;



е) если не имеете всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.