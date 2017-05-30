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30.05.2017  12:18   

Правила безвиза: какие документы могут спросить на границе с ЕС и кому могут отказать во въезде

Сотрудник Госпогранслужбы вправе проверить выполнение пяти требований, причем эти требования не зависят от наличия визы, они действуют в равной степени для путешественников, пересекающих границу в рамках как визового, так и безвизового режима.


// 24 канал

Условия въезда в ЕС

– наличие документа для пересечения границы (например, загранпаспорта)

– убедительное обоснование цели и условий пребывания в странах Европы;

– наличие достаточных финансовых средств для пребывания в ЕС и для возвращения домой;

– отсутствие путешественника в перечень лиц, которым запрещен въезд в ЕС;

– отсутствие со стороны путешественника угрозы для общественного порядка, безопасности, общественного здоровья и международных отношений.

Для проверки цели поездки пограничники могут попросить такие подтверждающие документы:

Для деловых поездок и командировок: приглашение на встречу; другой документ, подтверждающий торговые или деловые отношения; билет на выставку или мероприятие, если целью поездки является их посещения.

Для туризма или частных путешествий: бронирование проживания или приглашение в произвольной форме, если вы собираетесь остановиться у друзей; обратный билет (если вы путешествуете автомобилем, это не обязательное требование) маршрут или план вашей поездки, если вы путешествуете автомобилем.

Для путешествий с целью обучения: сертификат о регистрации / зачисления в учебное заведение / курсов / школы; студенческое удостоверение или сертификат о посещении курсов.

Для путешествий с целью участия в политических, научных, культурных, спортивных или религиозных мероприятиях или для других целей: приглашение, входные билеты, данные о регистрации или программы; в них должно быть указано название организации, приглашающей и срок пребывания; любые другие приемлемые документы, подтверждающие цель визита.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел перечислили возможные причины отказа гражданину Украины во въезде в страны ЕС после вступления 11 июня в силу безвизового режима. Об этом пишет в Facebook консульская служба ведомства.

При попытке въехать из Украины в страны ЕС вас могут не пропустить на границе, если вы:

а) находитесь в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

б) находитесь в списке лиц, въезд которых запрещен хотя бы в одну страну ЕС;

в) осуждены в любой стране ЕС за преступления, предусматривающие уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

г) являетесь объектом решения о выдворении из страны, которое принимается, в частности, в случаях нелегального пребывания;

д) если есть доказательства вашего участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности;

е) если не имеете всех необходимых подтверждающих цель поездки документов.

Тэги:  безвиз, украина
 
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