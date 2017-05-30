Директор молокозавода в Лозовой задолжал зарплату за прошлый год

Более 200 работников молокозавода получили зарплату благодаря вмешательству прокуратуры.
Лозовская местная прокуратура закончила досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 175 (безосновательная невыплата заработной платы) УК Украины.
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Алексей Медяник, руководитель ООО «Лозовской молочный завод» безосновательно не выплатил зарплату 223 работникам за август-ноябрь 2016 года.
«Установлено, что на момент, когда более двух сотен заводчан работали без зарплаты, на счету предприятия были средства. Однако они направлялись на оплату энергоносителей, расчеты с контрагентами, на другие статьи расходов, кроме выплаты зарплаты», - рассказал А. Медяник.
Во время досудебного расследования в апреле текущего года директору ООО сообщили о подозрении. Под страхом уголовной ответственности руководитель завода полностью погасил долг на общую сумму 738 тыс. грн.
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