В Украине ограничили ввоз ряда товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах.
Об этом сообщает сервис мониторинга реестров OpenDataBot.
Сообщается, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах.
Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.
Отмечают, что в связи с ограничениями в украинских магазинах могут подняться цены, также может повыситься риск не получить заказ из-за границы.
Согласно информации ресурса, к группам товаров, на которые наложены ограничения относятся: LEVI'S, adidas, AMWAY, APPLE, ATRIX, Bacardi, BAILEYS, BARBIE, BECHEROVKA, beko, Canon, CHANEL, Chesterfield, CHEVROLET, CHIVAS, Christian Dior, DURACELL, DUREX, Electrolux, EPSON, FANTA, GUCCI, HYUNDAI, JACK DANIEL'S, JAMESON, JVC, KENWOOD, LEXUS, LG, MARLBORO, MEIZU, MERCEDES-BENZ, NIVEA и много других брендов.
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