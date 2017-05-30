30.05.2017 15:29

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах

В Украине ограничили ввоз ряда товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах.



// rbc.ua

Об этом сообщает сервис мониторинга реестров OpenDataBot.



Сообщается, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах.



Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.



Отмечают, что в связи с ограничениями в украинских магазинах могут подняться цены, также может повыситься риск не получить заказ из-за границы.



Согласно информации ресурса, к группам товаров, на которые наложены ограничения относятся: LEVI'S, adidas, AMWAY, APPLE, ATRIX, Bacardi, BAILEYS, BARBIE, BECHEROVKA, beko, Canon, CHANEL, Chesterfield, CHEVROLET, CHIVAS, Christian Dior, DURACELL, DUREX, Electrolux, EPSON, FANTA, GUCCI, HYUNDAI, JACK DANIEL'S, JAMESON, JVC, KENWOOD, LEXUS, LG, MARLBORO, MEIZU, MERCEDES-BENZ, NIVEA и много других брендов.