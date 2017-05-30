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30.05.2017  15:29   

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах

В Украине ограничили ввоз ряда товаров, приобретенных в иностранных интернет-магазинах.


// rbc.ua

Об этом сообщает сервис мониторинга реестров OpenDataBot.

Сообщается, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах.

Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

Отмечают, что в связи с ограничениями в украинских магазинах могут подняться цены, также может повыситься риск не получить заказ из-за границы.

Согласно информации ресурса, к группам товаров, на которые наложены ограничения относятся: LEVI'S, adidas, AMWAY, APPLE, ATRIX, Bacardi, BAILEYS, BARBIE, BECHEROVKA, beko, Canon, CHANEL, Chesterfield, CHEVROLET, CHIVAS, Christian Dior, DURACELL, DUREX, Electrolux, EPSON, FANTA, GUCCI, HYUNDAI, JACK DANIEL'S, JAMESON, JVC, KENWOOD, LEXUS, LG, MARLBORO, MEIZU, MERCEDES-BENZ, NIVEA и много других брендов.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  интернет-магазин, таможня
 
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