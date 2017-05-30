30.05.2017 15:48

В Харькове обсудили перспективы сотрудничества со Швейцарией

30 мая первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Конфедерации Гийомом Шойрером.



kharkivoda.gov.ua

Представляя потенциал Харьковской области, Марк Беккер подчеркнул, что регион второй год подряд занимает первое место в рейтинге социально-экономического развития областей Украины. Он остановился на вопросе диверсификации рынков сбыта, отметив, что в результате успешной работы в этом направлении внешнеторговый оборот Харьковской области в 2016 году составил 725 млн долл.

«Торговый оборот со Швейцарской Конфедерацией составил 20,4 млн долл. и вырос, по сравнению с 2015 годом, более чем на 23%. Это хорошая тенденция, и уверен, мы будем идти дальше», - сказал первый заместитель председателя ХОГА.

Также Марк Беккер остановился на вопросе внедрения в Харьковской области реформ, инициированных Президентом Украины.

«Одной из основных реформ является децентрализация, которая дает возможность развития местных бюджетов. В результате внедрения реформы, в течение двух последних лет бюджеты всех уровней в области были перевыполнены. С 2014 года бюджет развития Харьковщины вырос с 1 до 4 млрд грн. Это один из главных показателей, который свидетельствует об успешном реформировании системы», - подчеркнул Марк Беккер.

Гийом Шойрер, в свою очередь, отметил, что ряд реформ, проведенных в Украине, высоко оценивают европейские партнеры.

«Мы с коллегами, обсуждая изменения в Украине, соглашаемся в том, что нет в мире страны, которая провела такие впечатляющие реформы в такой короткий промежуток времени», - подчеркнул Гийом Шойрер.

Он рассказал о том, что Посольство Швейцарии активно работает над тем, чтобы увеличить торговый оборот с Украиной и Харьковской областью в частности.

«Базис для развития двусторонних отношений создан очень хороший, в том числе - законодательный. В частности, между нашими странами подписано двустороннее соглашение о свободной торговле - еще до соглашения Украины и ЕС», - отметил господин посол.

Он поблагодарил руководство Харьковской области за активную работу в сфере привлечения инвестиций.

«Важно, когда представители бизнеса, международных компаний могут вести прямой диалог с руководством региона», - отметил Гийом Шойрер.