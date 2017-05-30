30.05.2017 16:41

Президент: Европа - это наш цивилизационный выбор

Глава государства прокомментировал решение Сената Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.



president.gov.ua

Комментарий Президента Украины относительно этого решения цитирует официальный сайт Главы государства.

«Дорогие украинцы! Только что Сенат Королевства Нидерланды, верхняя палата парламента, одобрил решение о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Путь к этому оказался долгим и намного более сложным, чем мы представляли себе на старте этого процесса. Почему так случилось? Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил нам на каждом шагу. Он использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры и группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые. Все это делалось с единственной целью - сделать невозможным ратификацию Соглашения, похоронить ее и, соответственно, - остановить курс Украины на воссоединение с нашей европейской семьей.

Именно воссоединения, потому что исторически мы были ее частью... Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы украсть для российской истории.

Все вы знаете, что на финише процесс ратификации притормозился в Нидерландах. Историческая для нас сделка оказалась под реальной угрозой. До последнего момента вся дипломатическая команда страны боролась за то, чтобы звезды на европейском небосклоне сложились благоприятно для Украины. В этом нас поддерживали и нам помогали наши европейские партнеры.

Искренне благодарю за поддержку своего друга Премьер-министра Марка Рютте, нидерландское Правительство, Национальное Собрание, Сенат. От имени Украинского народа благодарю граждан Нидерландов, во время недавних выборов в массе своей не поддержавших антиевропейскую партию, а вместо этого делегировавших власть ответственным проевропейским силам.

После выборов в Австрии, Нидерландах, Франции завершение ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной закрепило положительные тенденции к консолидации этих проевропейских сил, которые ранее имели определенные проблемы в результате нидерландского референдума и Брекзита.

Единым фронтом мы получили важную победу. Единым фронтом мы отстояли Соглашение об ассоциации, дорогу к которой три с половиной года назад открыли участники Евромайдана и Революции Достоинства.

Уже первый год временного применения Соглашения продемонстрировал, насколько высокий потенциал оно имеет для Украины. Наш экспорт в страны ЕС вырос почти на четверть (на 24,5%). Украина постепенно интегрируется в европейскую политику во многих сферах.

Вступление в силу Соглашения об ассоциации, зона свободной торговли и безвизовый режим с ЕС, который стартует ровно через десять дней, - это чрезвычайно важные шаги на нашем пути в Объединенную Европу.

Мы твердо настроены идти к нашей стратегической цели. Это гарантия нашей свободы, независимости и территориальной целостности. Европа - это наш цивилизационный выбор.

В ближайшее время Нидерланды передадут ратификационную грамоту в Брюссель. А дальше Совет Европейского Союза своим специальным решением запустит выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС на полную проектную мощность.

Слава Европе! Слава Украине!», - говорит в обращении президент Петр Порошенко.