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30.05.2017  17:29   

В кафе популярной сети работали более 40 неоформленных сотрудников

Без оформления - и как следствие без медосмотра – работали официанты, повара, бармены, уборщики, подсобные рабочие, администраторы.


//kh.sfs.gov.ua

Сотрудники фискальной службы региона продолжают выявлять работодателей, которые скрывают персонал.

На этот раз в зону внимания попала сеть заведений общественного питания.

Молодежь, а налоговики отмечают преимущественно юный возраст неоформленных сотрудников, работала и получала заработную плату в «конвертах».

Владельцами сети выступает юридическое лицо и несколько физических лиц, которые вели бизнес.

На владельца юридическое лицо работало 18 человек, которые были трудоустроены официально, 12 - на физических лицах.

Но, как рассказывают сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области, первым бросилось в глаза во время проверки изрядное количество персонала. Не 12 и даже не 18. Они исправно работали, принимали заказы, убирали, готовили пищу. Во время письменного опроса, ребята указали свои данные, согласно которым и удалось установить отсутствие их официального трудоустройства.

По результатам проверки владельцами заведений трудоустроено около 40 наемных работников, а бюджет вскоре получит необходимые средства.

Источник:   ГФС
 Тэги:  нелегальные работники, гфс, харьков
 
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