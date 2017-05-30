В кафе популярной сети работали более 40 неоформленных сотрудников

Без оформления - и как следствие без медосмотра – работали официанты, повара, бармены, уборщики, подсобные рабочие, администраторы.
Сотрудники фискальной службы региона продолжают выявлять работодателей, которые скрывают персонал.
На этот раз в зону внимания попала сеть заведений общественного питания.
Молодежь, а налоговики отмечают преимущественно юный возраст неоформленных сотрудников, работала и получала заработную плату в «конвертах».
Владельцами сети выступает юридическое лицо и несколько физических лиц, которые вели бизнес.
На владельца юридическое лицо работало 18 человек, которые были трудоустроены официально, 12 - на физических лицах.
Но, как рассказывают сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области, первым бросилось в глаза во время проверки изрядное количество персонала. Не 12 и даже не 18. Они исправно работали, принимали заказы, убирали, готовили пищу. Во время письменного опроса, ребята указали свои данные, согласно которым и удалось установить отсутствие их официального трудоустройства.
По результатам проверки владельцами заведений трудоустроено около 40 наемных работников, а бюджет вскоре получит необходимые средства.
Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок. Застолий или случайных знакомств лучше избегать – сегодня трудно сказать «нет».
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем может пойти дождь c грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
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