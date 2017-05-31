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31.05.2017  12:40   

«Гостеприимный» хозяин, разбивший револьвером голову своему гостю, отправится в тюрьму

Чугуевский городской суд Харьковской области признал виновным 33-летнего харьковчанина в умышленном убийстве соседа по даче.


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Как рассказали в прокуратуре, убийство произошло в декабре 2014 года.

Злоумышленник находился у себя на даче, расположенной в одном из садовых обществ вблизи с. Старая Гнилица Чугуевского района.

Когда на один из участков приехал 61-летний сосед, мужчина пригласил его отпраздновать приезд.

Во время застолья мужчины поспорили из-за того, что одному из них директор садового общества дал разрешение на вырубку деревьев на участке, а в другом - нет.

Гость схватил хозяйский револьвер системы Флобера, который лежал на столе. Хозяин выхватил оружие из рук пенсионера и несколько раз ударил его кулаком в лицо.

Между соседями завязалась драка. Хозяин начал избивать мужчину пистолетом по голове. Остановился убийца только тогда, когда оружие от ударов разлетелась на куски.
 
Когда мужчина понял, что сосед мертв, - завернул его тело в линолеум, погрузил в автомобиль, вывез в лесополосу, сбросил в кювет и пытался сжечь.
 
За свои деяния злоумышленник осужден к 12 годам лишения свободы.

Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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