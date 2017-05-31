31.05.2017 14:26

Госпром вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Об этом сообщил директор Департамента архитектуры и градостроительства ХОГА Михаил Рабинович.



// ХОГА

«Инициатором внесения здания Госпрома в списки ЮНЕСКО была Харьковская облгосадминистрация, - подчеркнул Михаил Рабинович. - Нам помогали специалисты харьковских строительных вузов, архитекторы. Документы начали готовить в октябре прошлого года. Сначала Госпром стал памятником местного значения, затем подготовили документы для включения объекта в список памятников национального значения. Эти документы готовы для рассмотрения в Кабмине».

Следующий шаг - внесение объекта в основной список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По информации Михаила Рабиновича, работа в этом направлении продолжается, и внесение здания в предварительный список – тому свидетельство. Однако спрогнозировать, сколько времени займет процесс, пока невозможно.