31.05.2017 15:16

Похищение людей: Прокуратура добилась ареста банды «черных коллекторов»

Для двух киевлян, участников преступной группировки, подозреваемых в похищении людей и вымогательстве (ч.2. Ст. 146 и ч.2 ст. 189 УК Украины), суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



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Как сообщил начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян, 59-летнего организатора межрегионального группировки так называемых «черных коллекторов» и 31-летнего участника банды задержали в конце прошлой недели в Харькове.

Кроме них в группировку входило еще трое мужчин - один киевлянин и двое харьковчан.

Банда за вознаграждение выполняла «заказ» с «отжима» имущества харьковских предпринимателей-должников.

Заказчик называл главарю банды имя своего должника и указывал сумму, которую тот ему не вернул. Далее харьковчане собирали информацию на клиентов и передавали ее организатору. После этого разрабатывалась схема «выбивания» денег.

Должников под разными предлогами выманивали на встречу, похищали их и вывозили в заранее оговоренное место. Злоумышленники выдавали себя за полицейских. Угрозами и насилием они заставляли своих жертв подписать долговые расписки на имя кредиторов, другие документы, которые давали право обращаться в суд для истребования средств.

Чтобы предприниматели были более «послушными», «коллекторы» применяли наручники, оружие и электрошокер.

В течение нескольких месяцев 2016-2017 годов жертвами злоумышленников стали трое должников. Причем одного из них похищали дважды: первый раз - чтобы заставить написать долговую расписку, второй - чтобы переоформил имущество на кредитора. Кроме того, один предприниматель от полученных травм и пыток умер.

Организатора банды и его коллегу-киевлянина задержали на съемных квартирах в Харькове. Во время обысков изъяли огнестрельное оружие, наркотики, боеприпасы, ряд долговых расписок, документы на имущество и предприятия.

Трех других фигурантов дела задержали ранее. Всем им объявлено подозрение по ч.2. ст. 146 и ч.2 ст. 189 УК Украины (похищение людей и вымогательство). Кроме того, одному из них инкриминируется умышленное убийство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст.115 УК Украины).

Справка. Досудебное расследование продолжается.