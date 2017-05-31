31.05.2017 15:53

Парковки, волонтеры и безопасность: Харьковщина готовится принять чемпионат Европы по боксу

На заседании организационного комитета в ХОГА обсудили ход подготовки к проведению ЧЕ-2017.



// ХОГА

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата Европы по боксу 2017 года среди мужчин прошло 31 мая под руководством первого заместителя председателя ХОГА Марка Беккера. Также в мероприятии приняли участие представители профильных департаментов ХОГА и Федерации бокса Украины, специалисты силовых ведомств, ГСЧС и других структур, которые будут задействованы в проведении чемпионата.



Во время обсуждения внимание уделили вопросу перевозки участников соревнований, ремонта дорожного покрытия на некоторых маршрутах, в частности - подъездов ко Дворцу спорта «Локомотив», где будет проходить чемпионат, а также возможности парковки автомобилей. Кроме того, поднимался вопрос подготовки волонтеров, которые сейчас проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи и тренинг по иностранному языку.



Марк Беккер отметил, что особое внимание нужно уделить безопасности - как во время проведения самого мероприятия, так и в вопросах проживания участников в гостиницах, обеспечению правопорядка в центре города.



Участники заседания отметили, что в эти дни на базе аэропорта «Харьков» проводятся тренировки всех служб, задействованных в системе пропуска болельщиков и участников соревнований. Масштабные учения запланированы и для спасателей. Также продолжается организационная работа по проведению проверок противопожарного состояния и техногенной безопасности объектов, задействованных в проведении чемпионата, и др.



Меры безопасности отрабатывают все задействованные в проведении чемпионата ведомства, в частности, СБУ, милиция, пограничники, миграционная служба.



Члены оргкомитета рассмотрели также вопросы обеспечения медицинского сопровождения во время проведения соревнований. Определились, что в медпункте Дворца спорта вместе со спортивными врачами будет дежурить врач-анестезиолог со всем медицинским оборудованием, которое будет необходимо для оказания неотложной помощи.



Напомним, континентальный турнир по боксу - чемпионат Европы среди мужчин - Харьков будет принимать с 16 по 25 июня. Соревнования такого уровня впервые пройдут в Украине.



Предполагается, что участие в ЧЕ примут 350 спортсменов из 44 стран. Во время соревнований будут разыграны лицензии на чемпионат мира в 10 категориях.



Обеспечить высокий организационный уровень проведения соревнований и гарантировать безопасность их участникам и гостям - такую ​​задачу поставила всем задействованным в процессе подготовки структурам председатель ХОГА Юлия Светличная.



Вопросы проведения соревнований обсуждались на заседании Организационного комитета по проведению в Украине чемпионата Европы по боксу 2017 года среди мужчин под руководством Главы Администрации Президента Украины Игоря Райнина, который подчеркнул, что Украина, как принимающая высокий чемпионат сторона, должна обеспечить надлежащий уровень его подготовки.