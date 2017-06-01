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01.06.2017  08:45   

500 тысяч семей Харьковщины получали субсидии

В отопительном периоде 2016-2017 годов субсидии получали более 512 тысяч семей области.


dozor.kharkov.ua

Об этом рассказал директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага на заседании территориального трехстороннего социально-экономического совета 30 мая.

По информации Юрия Шпараги, средний размер субсидии в январе-феврале 2017 года составил 1650 грн. В 2016 году субсидии начислены на сумму 3,6 млрд грн, что почти втрое больше, чем в 2015-м. В течение января - апреля 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги начислены на сумму 2,8 млрд грн.

Также на заседании обсудили вопрос финансирования перевозки льготных категорий граждан пассажирским транспортом. В 2016 году были утверждены соответствующие программы, и в местных бюджетах на возмещение расходов за льготный проезд отдельных категорий граждан были предусмотрены средства в сумме 10 млн грн. В 2017 году средства на эти цели уже предусмотрены в сумме 17 млн грн. Представители профсоюзов в ходе заседания отметили необходимость увеличить эти расходы и обеспечить их во всех районах области.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы оптимизации стационарного коечного фонда и соответствующие кадровые изменения в учреждениях здравоохранения.

Источник:   Сайт ХОГА
 Тэги:  субсидия, хога, харьков, шпарага
 
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