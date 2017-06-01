500 тысяч семей Харьковщины получали субсидии

В отопительном периоде 2016-2017 годов субсидии получали более 512 тысяч семей области.
Об этом рассказал директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага на заседании территориального трехстороннего социально-экономического совета 30 мая.
По информации Юрия Шпараги, средний размер субсидии в январе-феврале 2017 года составил 1650 грн. В 2016 году субсидии начислены на сумму 3,6 млрд грн, что почти втрое больше, чем в 2015-м. В течение января - апреля 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги начислены на сумму 2,8 млрд грн.
Также на заседании обсудили вопрос финансирования перевозки льготных категорий граждан пассажирским транспортом. В 2016 году были утверждены соответствующие программы, и в местных бюджетах на возмещение расходов за льготный проезд отдельных категорий граждан были предусмотрены средства в сумме 10 млн грн. В 2017 году средства на эти цели уже предусмотрены в сумме 17 млн грн. Представители профсоюзов в ходе заседания отметили необходимость увеличить эти расходы и обеспечить их во всех районах области.
Кроме того, на заседании обсудили вопросы оптимизации стационарного коечного фонда и соответствующие кадровые изменения в учреждениях здравоохранения.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: