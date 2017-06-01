Министр информполитики Украины подал в отставку

Министр информационной политики Юрий Стець подал в отставку по состоянию здоровья.
Об этом сообщает сайт Министерства информационной политики Украины.
"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, в котором сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", — заявил госсекретарь МИП Украины Артем Биденко, добавив, что сейчас Юрий Стець находится на больничном.
Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.
Напомним, Юрий Стець был назначен на должность министра информационной политики 2 декабря 2014 года постановлением Верховной Рады "О формировании состава Кабинета министров Украины".
Через год, в декабре 2015 года, министр информационной политики Юрий Стець подал в отставку. Он заявил, что выполнил свою миссию и свое обещание через год уйти с должности. Через два месяца, в феврале 2016 года, он отозвал свое заявление об отставке.
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