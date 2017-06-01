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01.06.2017  10:34   

Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем защиты детей

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 1 июня, поздравляет харьковчан с Международным днем защиты детей.


// city.kharkov.ua

Дорогие харьковчане!

Когда мы растем, мечтаем  о том, как покорим мир. Когда растут они, наши дети, эти мечты становятся реальностью. Вместе с ними мы летим к звездам, перечитываем десятки книг, рисуем идеальный мир, в котором нет места злу, а негативные герои всегда несут наказание. Дети во многом мудрее нас, взрослых, потому что учат радоваться каждому новому дню, забывать о проблемах и идти вперед.

Наши дети заслуживают всеобъемлющей любви и заботы. Мы должны убирать все рамки, которые мешают им идти по пути успеха, и должны верить в них несмотря ни на что. Потому что дети - самое большое чудо, которое могло произойти с нами, взрослыми.

Я горжусь успехами каждого нашего ребенка, достижениями всех школьников и студентов. Харьков – город молодежи, и мы делаем все, чтобы он был городом счастливых детей!

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день защиті детей, кернес, харьков
 
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