Геннадий Кернес поздравляет харьковчан с Днем защиты детей

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 1 июня, поздравляет харьковчан с Международным днем защиты детей.
Дорогие харьковчане!
Когда мы растем, мечтаем о том, как покорим мир. Когда растут они, наши дети, эти мечты становятся реальностью. Вместе с ними мы летим к звездам, перечитываем десятки книг, рисуем идеальный мир, в котором нет места злу, а негативные герои всегда несут наказание. Дети во многом мудрее нас, взрослых, потому что учат радоваться каждому новому дню, забывать о проблемах и идти вперед.
Наши дети заслуживают всеобъемлющей любви и заботы. Мы должны убирать все рамки, которые мешают им идти по пути успеха, и должны верить в них несмотря ни на что. Потому что дети - самое большое чудо, которое могло произойти с нами, взрослыми.
Я горжусь успехами каждого нашего ребенка, достижениями всех школьников и студентов. Харьков – город молодежи, и мы делаем все, чтобы он был городом счастливых детей!
Харьковский городской голова Геннадий Кернес
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
В Харькове пасмурной и местами дождливой ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Без осадков.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
влажн.:
давл.:
ветер: