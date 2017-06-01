01.06.2017 11:37

Юлия Светличная: Мы отстаивали позицию дальнейшего ускорения интеграции Украины в ЕС

Председатель ХОГА Юлия Светличная выступила с докладом на Генеральной ассамблее Европейских регионов.



// ХОГА

Глава ХОГА представила на мероприятии Украину и стала одним из основных докладчиков.

Заседание Генеральной ассамблеи Европейских регионов открылось 31 мая в Санкт-Пельтене (столице земли Нижняя Австрия).

«Ассамблея Европейских регионов (AER) объединяет регионы из 35 стран Европы (не только входящих в ЕС). Главные задачи этой организации – продвижение принципов региональной демократии, прав регионов на большей самостоятельности в принятии решений. И эта идеология близка к вектору развития, избранному Украиной, - отметила Юлия Светличная. – На сегодняшнем заседании Генеральной ассамблеи обсудили вопросы расширения европейского сообщества, политического и экономического развития регионов, внедрения ряда социальных программ. Безусловно, мы отстаивали позицию дальнейшего ускорения интеграции Украины в ЕС».

В своем докладе на Генеральной ассамблее Юлия Светличная подняла вопросы развития регионального самоуправления, а также расширения сотрудничества между AER и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, в котором глава ХОГА занимает пост вице-президента Палаты регионов.

Напомним, Юлия Светличная была избрана Вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в октябре 2016 года. Она входит в состав Бюро Конгресса и является членом Мониторингового комитета. 29 марта по инициативе руководителя ХОГА Конгресс принял решение о проведении ближайшего – июньского – заседания Мониторингового комитета в Харькове.