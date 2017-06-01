 
Главная Новости Власть Юлия Светличная: Мы отстаивали позицию дальнейшего ускорения интеграции Украины в ЕС
01.06.2017  11:37   

Юлия Светличная: Мы отстаивали позицию дальнейшего ускорения интеграции Украины в ЕС

Председатель ХОГА Юлия Светличная выступила с докладом на Генеральной ассамблее Европейских регионов.


// ХОГА

Глава ХОГА представила на мероприятии Украину и стала одним из основных докладчиков.

Заседание Генеральной ассамблеи Европейских регионов открылось 31 мая в Санкт-Пельтене (столице земли Нижняя Австрия).

«Ассамблея Европейских регионов (AER) объединяет регионы из 35 стран Европы (не только входящих в ЕС). Главные задачи этой организации – продвижение принципов региональной демократии, прав регионов на большей самостоятельности в принятии решений. И эта идеология близка к вектору развития, избранному Украиной, - отметила Юлия Светличная. – На сегодняшнем заседании Генеральной ассамблеи обсудили вопросы расширения европейского сообщества, политического и экономического развития регионов, внедрения ряда социальных программ. Безусловно, мы отстаивали позицию дальнейшего ускорения интеграции Украины в ЕС».

В своем докладе на Генеральной ассамблее Юлия Светличная подняла вопросы развития регионального самоуправления, а также расширения сотрудничества между AER и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, в котором глава ХОГА занимает пост вице-президента Палаты регионов.

Напомним, Юлия Светличная была избрана Вице-президентом Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в октябре 2016 года. Она входит в состав Бюро Конгресса и является членом Мониторингового комитета. 29 марта по инициативе руководителя ХОГА Конгресс принял решение о проведении ближайшего – июньского – заседания Мониторингового комитета в Харькове.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.05 Спорт За Гран-при Слобожанщины по спортивным танцам соревнуются 1100 пар из разных уголков области 26.05 Образование Юлия Светличная поздравила с праздником Последнего звонка выпускников 47-й и 116-й гимназий Харькова (ФОТО) 24.05 Власть Юлия Светличная и глава Представительства НАТО в Украине обсудили реализуемые в Харькове проекты
 
 

Видео

Через 2 года в Харькове построят мусороперерабатывающее предприятие
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 