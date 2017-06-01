01.06.2017 14:15

В Харьков съехались европейские судьи

II Конгресс Ассоциации конституционного правосудия стран регионов Балтийского и Черного морей проходит 1-2 июня в Харькове.



Forbes.ua

Форум проходит на базе учебно-библиотечного комплекса Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого (ул. Пушкинская, 84-а).

Тема конгресса: «Роль конституционных судов в развитии положений национальных конституций в контексте общепризнанных принципов и норм международного права и права ЕС».

В конгрессе принимают участие и.о. председателя Конституционного Суда Украины Юрий Баулин, заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов, руководство города Харькова и Харьковской области, главы конституционных судов Грузии, Молдовы, Литвы, украинские и международные эксперты.

Как отметил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, в истории независимой Украины мероприятие столь высокого уровня в области права проводится впервые, и это знаменательное событие для Харькова, который считается правовым центром страны.

«Содействие защите конституционных прав человека, гражданина, обеспечение реализации принципов верховенства права, приведение национального законодательства к нормам международного права и права Евросоюза – это одни из главных задач всех ветвей власти нашего государства на пути евроинтеграции страны. Предложенная тема конгресса очень важна для выработки предложений по этим вопросам. Уверен, что по результатам их рассмотрения будут предложены конкретные решения, которых ждет общество и наше государство», - отметил Александр Новак.

Мероприятие проходит в рамках председательствования Конституционного Суда Украины в Ассоциации конституционного правосудия стран регионов Балтийского и Черного морей.

Справка. Ассоциация конституционного правосудия стран регионов Балтийского и Черного морей создана на основании декларации, подписанной руководителями конституционных судов Украины, Грузии, Литвы и Молдовы в октябре 2015 года в городе Вильнюсе (Литва). Первый конгресс ассоциации проходил в 2016 году в Кишиневе (Молдова).