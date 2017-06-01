 
Главная Новости Власть Разбойник, который с пистолетом напал на аптеку, получил седьмую судимость
01.06.2017  13:58   

Разбойник, который с пистолетом напал на аптеку, получил седьмую судимость

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 49-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина в совершении разбоя с проникновением в помещение.


// Facebook

Ограбление произошло в октябре 2016 года. После обеда вооруженный злоумышленник в балаклаве ворвался в одну из аптек на ул. Мира, и, угрожая провизору револьвером "Crosman", потребовал денег. Женщина открыла кассу и отдала все, что было - около 2000 грн.
 
Фармацевт узнала нападающего - он частенько заходил в аптеку за лекарствами. Кроме того, ограбление зафиксировали камеры наблюдения.
 
За разбой злоумышленник приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

В прокуратуре отметили, что на момент совершения преступления злоумышленник уже имел 6 судимостей, в частности, за ограбление и распространение наркотиков.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.05 Власть «Гостеприимный» хозяин, разбивший револьвером голову своему гостю, отправится в тюрьму 30.05 Власть Директор молокозавода в Лозовой задолжал зарплату за прошлый год 29.05 Власть Убийство пенсионерки за 200 гривен: подозреваемому грозит пожизненное
 
 

Видео

Через 2 года в Харькове построят мусороперерабатывающее предприятие
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 