Разбойник, который с пистолетом напал на аптеку, получил седьмую судимость

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 49-летнего ранее неоднократно судимого харьковчанина в совершении разбоя с проникновением в помещение.
Ограбление произошло в октябре 2016 года. После обеда вооруженный злоумышленник в балаклаве ворвался в одну из аптек на ул. Мира, и, угрожая провизору револьвером "Crosman", потребовал денег. Женщина открыла кассу и отдала все, что было - около 2000 грн.
Фармацевт узнала нападающего - он частенько заходил в аптеку за лекарствами. Кроме того, ограбление зафиксировали камеры наблюдения.
За разбой злоумышленник приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор суда пока не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
В прокуратуре отметили, что на момент совершения преступления злоумышленник уже имел 6 судимостей, в частности, за ограбление и распространение наркотиков.
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