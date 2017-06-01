С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в Турцию по ID-картам

1 июля вступило в силу соответствующее Соглашение об условиях взаимных поездок граждан между Кабинетом Министров Украины и Правительством Турецкой Республики.
Как сообщили в Госпогранслужбе, в первые часы вступления в силу настоящего Соглашения правом пересечения государственной границы Украины по ID-картам воспользовались более 20 граждан Украины, которые направлялись в Турцию.
Все граждане по паспортам в форме карточки прошли пограничный контроль в установленном порядке. При оформлении никаких проблемных вопросов не возникало.
Отметим, что 14 марта этого года правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт, то есть без загранпаспортов.
В связи с этим граждане Украины и Турции, в которых ID-паспорт, смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.
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