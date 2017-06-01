01.06.2017 16:42

В Харькове обсудили процесс объединения громад области

Во время встречи первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер и Глава Офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг рассмотрели возможные направления реализации программ СЕ в регионе и затронули тему работы с переселенцами.



kharkivoda.gov.ua

Глава Офиса Совета Европы в Украине, представитель Генерального секретаря Совета Европы по вопросам координации программ сотрудничества Совета Европы Мортен Энберг приехал в Харьковскую область, чтобы принять участие во Втором Конгрессе ассоциации конституционного правосудия стран регионов Балтийского и Черного морей, который проходит в Национальном юридическом университете им. Я. Мудрого.

«Для меня, как представителя Совета Европы, Харьковская область – это важный регион. Несколько наших проектов реализуются здесь, в том числе речь идет о проектах, связанных с децентрализацией, работой с переселенцами и развитием местного самоуправления», - отметил Мортен Энберг.

Он также сообщил, что в данный момент Офис СЕ разрабатывает новый план работы, предполагающий расширение сотрудничества с регионами Украины, особенно находящимися на востоке. План вступит в силу с 1 января 2018 года.

«Поэтому мне очень важно с вами встретиться и поддерживать постоянный диалог, чтобы мы смогли найти общие сферы, в которых сотрудничество с нами полезно для вас», - отметил, обращаясь к первому заместителю председателя ХОГА, Глава Офиса Совета Европы в Украине.

Марк Беккер, в свою очередь, ознакомил Мортена Энберга с социально-экономической ситуацией в Харьковской области, отметив позитивные тенденции в экономике региона.

«По рейтинговым оценкам Кабинета министров Украины, по социально-экономическому развитию Харьковщина занимает первое место после города Киев. Индекс промышленного производства нашей области по итогам 2016 года составил свыше 106 %. За первый квартал этого года – около 105%. И эти показатели выше, чем средние по Украине. Очень активно развивается машиностроение – индекс 118 %, один из самых высоких по Украине. На сегодня перевыполнение бюджета составляет 103,6 %. Доходная часть увеличилась на 111% по итогам первого квартала этого года», - привел данные первый заместитель председателя ХОГА.

Одним из главных предметов обсуждения стала реформа децентрализации и процесс объединения территориальных громад. Марк Беккер подчеркнул, что главный принцип объединения громад – добровольность.

«Те громады, которые объединяются, оказываются в совершенно иной бюджетной ситуации. Они развиваются как города областного значения, получают субвенцию из госбюджета», - отметил заместитель руководителя области.

Глава Офиса СЕ в Украине сообщил, что возможно рассмотреть вопрос организации семинаров от Совета Европы для новоизбранных руководителей громад.