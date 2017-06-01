01.06.2017 17:57

Порошенко анонсировал визиты лидеров стран «Большой семерки» в Украину

Кто из мировых лидеров посетит Киев, пока неизвестно.



//lb.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Украину посетят с визитом лидеры стран «Большой семерки».



«В ближайшее время у нас будет саммит с Евросоюзом. У нас ожидаются визиты лидеров стран «Большой семерки», - сказал он.



Лидеры стран «Большой семерки» - канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эмманюэль Макрон, японский премьер Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.



Вряд ли кто-то из них приедет на саммит «Украина - Европейский Союз», который пройдет 13 июля в Киеве. Судя по всему, речь идет об отдельных визитах мировых лидеров.