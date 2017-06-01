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01.06.2017  17:57   

Порошенко анонсировал визиты лидеров стран «Большой семерки» в Украину

Кто из мировых лидеров посетит Киев, пока неизвестно.


//lb.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время Украину посетят с визитом лидеры стран «Большой семерки».

«В ближайшее время у нас будет саммит с Евросоюзом. У нас ожидаются визиты лидеров стран «Большой семерки», - сказал он.

Лидеры стран «Большой семерки» - канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент США Дональд Трамп, лидер Франции Эмманюэль Макрон, японский премьер Синдзо Абэ, глава британского правительства Тереза Мэй и премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Вряд ли кто-то из них приедет на саммит «Украина - Европейский Союз», который пройдет 13 июля в Киеве. Судя по всему, речь идет об отдельных визитах мировых лидеров.

Источник:   Левый берег
 Тэги:  порошенка, большая семерка
 
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