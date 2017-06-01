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01.06.2017  18:21   

Игорь Терехов попросил полицию взять под контроль мотоциклистов-нарушителей

Некоторые мотоциклисты нарушают правила и продолжают ездить в ночное время суток по проспектам и улицам, где им это запретили.


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На эту проблему сегодня, 1 июня, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обратил внимание первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.  
 
Он напомнил, что с 22:00 до 7:00 мотоциклистам запрещено ездить по пр. Науки, пр. Петра Григоренко и пр. Победы, а по улице Пушкинской - от ул. Веснина до ул. Ярослава Мудрого – это правило действует круглосуточно.
 
«Людям реально мешает шум мотоциклов, некоторые ездят, превышая скорость. В прошлом году после многочисленных обращений людей, встреч с мотоциклистами мы приняли взвешенное решение, установили на нескольких проспектах дорожные знаки о запрете движения. Вы должны проанализировать эту проблему и предоставить отчет о том, сколько мотоциклистов нарушили это правило, сколько превысили скорость. Должен быть результат этой работы», - сказал Игорь Терехов, обращаясь к заместителю начальника Управления патрульной полиции города Харькова Алексею Николаеву.
 
Также он обратил внимание правоохранителей на торговые точки, которые установлены на проезжей части.
 
«Стоят в неположенном месте, на переходах, продают кофе, бутерброды, возле Дворца бракосочетаня людям нужно объезжать эту кофемашину. Я прошу вас решить эту проблему», - подчеркнул Игорь Терехов. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  терехов, полиция, мотоциклисты, харьков
 
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