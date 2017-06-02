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02.06.2017  15:18   

Проститутка-наводчица сядет в тюрьму из-за телефона

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновной 30-летнюю харьковчанку в пособничестве в разбое, совмещенном с насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 187 УК Украины).


gazeta.zn
По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 Руслана Скуратовича, женщине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
«Инцидент произошел в декабре 2015 года. Пострадавший пригласил к себе домой женщину, которая оказывала интимные услуги за деньги. По окончании визита человек провел гостью к двери. В этот момент в помещение ворвались двое злоумышленников. Они избили хозяина квартиры и заковали его в наручники, затем похитили компьютерную технику и более 11 тысяч гривен», - рассказывает Скуратович.
 
Разбойников - 36-летнего луганчанина и 44-летнего харьковчанина по требованию прокуратуры суд признал виновными по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц и соединенный с проникновением в жилище) и назначил каждому по 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
 
«Доказать причастность к преступлению проститутки, которая сначала проходила по делу как свидетель, удалось только благодаря бдительности следователей. Женщина выдавала себя за другого человека и даже представилась вымышленной фамилией. Вычислить пособницу удалось благодаря ее мобильному. Женщина случайно записала на диктофон, встроенный в телефоне, все разговоры с ворами. В суде прокуроры доказали, что во время пребывания в помещении она постоянно звонила своим сообщникам и сообщала о состоянии опьянения клиента, код домофона и другие подробности», -  добавляет Скуратович.
 
Подозреваемая несколько месяцев скрывался от следствия, и была объявлена в розыск.
 
Справка. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  грабеж, нападения, прокуратура, харьков
 
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