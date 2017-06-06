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06.06.2017  12:16   

Светличная пообещала повысить зарплату на промышленных предприятиях области

6 июня глава ХОГА с рабочей поездкой посетила ПАО «Харьковский плиточный завод».


// ХОГА

Юлия Светличная провела совещание с руководством предприятия и пообщалась с работниками. Среди прочего, глава области проверила, как выполняются договоренности о повышении соцстандартов, достигнутые во время ее предыдущего визита на «ХПЗ».

«Плиточный завод – одно из тех харьковских предприятий, которые демонстрируют стабильный рост производства и повышают прибыль. Моя позиция состоит в том, что рост доходов предприятия должен отражаться на росте доходов его работников, - отметила Юлия Светличная. – Во время предыдущей встречи с руководством «ХПЗ» мы договорились о том, что зарплаты будут повышаться. И сейчас мы договорились о конкретных цифрах – до конца года в среднем заработная плата на предприятии вырастет почти на 1000 грн. Убеждена, что это повышение должно быть системным – из года в год. Это хороший и правильный социальный диалог, когда инвестор вкладывает не только в производство, но и в социальные гарантии для своих работников».

Глава ХОГА сообщила, что аналогичные задачи по повышению соцстандартов стоят и перед руководством других промышленных предприятий региона.

«Во время моих рабочих поездок на заводы им. Малышева, «ХТЗ», «Турбоатом», «Шебелинкагаздобыча» чаще всего люди обращались с вопросами о повышении заработной платы. Это предприятия разной формы собственности, но мы вели диалог с собственниками и менеджментом, договаривались, что будем изыскивать возможности, пути и механизмы, которые позволят увеличить зарплаты, - рассказала Юлия Светличная. - В данный момент могу сказать, что мы договорились о повышении зарплат работникам с руководством завода им. Малышева, «ХТЗ», ПАТ «Турбоатом» и госпредприятия «Шебелинкагаздобыча». В среднем повышение будет на 1000 грн. При этом, к примеру, на «ХТЗ» зарплаты вырастут наиболее существенно – более чем на 3000 грн».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, харьков
 
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