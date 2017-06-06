06.06.2017 17:47

23-летняя харьковчанка пытались передать подсудимому «наркотический» сок

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение 23-летней харьковчанке по факту незаконного сбыта наркотических средств в места лишения свободы с привлечением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



tengrinews

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что женщина спрятала в пачку апельсинового сока пакет с наркотиками. Пачку отдала своей 17-летней знакомой с просьбой передать одному из подсудимых, когда того привезут в помещение Орджоникидзевского районного суда Харькова, где будет рассматриваться его дело.

Вот только о том, что в середине пачки не только сок, но и около 2 грамм каннабиса, злоумышленница не сказала.

Наркотики обнаружили конвоиры, которым несовершеннолетняя девушка отдала пачку сока для передачи подсудимому.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Девушке грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.