23-летняя харьковчанка пытались передать подсудимому «наркотический» сок

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение 23-летней харьковчанке по факту незаконного сбыта наркотических средств в места лишения свободы с привлечением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Отличное время для принятия любых решений, в том числе и самых непростых. Если есть идея, которой вы хотите поделиться, – действуйте!
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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