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06.06.2017  17:47   

23-летняя харьковчанка пытались передать подсудимому «наркотический» сок

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение 23-летней харьковчанке по факту незаконного сбыта наркотических средств в места лишения свободы с привлечением несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 307 УК Украины).


tengrinews
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что женщина спрятала в пачку апельсинового сока пакет с наркотиками. Пачку отдала своей 17-летней знакомой с просьбой передать одному из подсудимых, когда того привезут в помещение Орджоникидзевского районного суда Харькова, где будет рассматриваться его дело.
 
Вот только о том, что в середине пачки не только сок, но и около 2 грамм каннабиса, злоумышленница не сказала.
 
Наркотики обнаружили конвоиры, которым несовершеннолетняя девушка отдала пачку сока для передачи подсудимому.
 
Сейчас досудебное расследование продолжается. Девушке грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  наркотики, подсудимый, сок, харьков
 
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