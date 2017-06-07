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07.06.2017  08:35   

Порошенко подписал закон об украинских квотах на телевидении

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект об увеличении доли украинского языка на телевидении.


dozor.kharkov.ua

Об этом Порошенко сообщил в Facebook. "Спасибо представителям СМИ за предложения о введении квот и возвращение украинского языка в украинские медиа. Это их инициатива и предложение, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать соответствующий Закон", - сообщил Порошенко.

Напомним, 23 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации". Так, документом устанавливается, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания, доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  порошенко, закон
 
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