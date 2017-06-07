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07.06.2017  10:30   

Если в платежке на оплату коммуналки за май не отражена субсидия, волноваться не стоит, – Кабмин

В Украине продолжается процесс переназначения субсидий на новый период.


// ХОГА

Об этом сообщают на правительственном портале.

«Если в платежке на оплату коммунальных услуг за май не отражена субсидия, волноваться не стоит. Скорее всего, местное управление социальной защиты населения из-за большого количества субсидиантов не успело обработать информацию – доходы граждан за новый период, состав зарегистрированных лиц, перечень жилищно-коммунальных услуг и тарифы в городе, которая необходима для переназначения субсидий на новый сезон, - отмечают на правительственном портале. - Субсидия обязательно будет назначена задним числом, а субсидиантам рекомендуется оплачивать обязательный платеж за май в таком же размере, как в апреле».

Если раньше при расчете размера субсидии учитывались доходы за прошлый календарный год – с января до декабря прошлого года, то с 1 мая 2017 года учитываются за последние 4 квартала, предшествующих месяцу, с которого назначается субсидия.

«То есть, в мае-июне в процессе переназначения украинцам субсидий на новый период – 2017-2018 гг. – субсидиантам учтут их доходы не за весь 2016-й год, а за три квартала 2016 года и один квартал 2017 года. Новым субсидиантам учтут доходы за предыдущие четыре квартала с момента оформления заявления и декларации», - объясняют чиновники.

Информацию о доходах граждан органы социальной защиты населения самостоятельно получают от фискальной службы, из-за чего часто возникают задержки в назначении субсидий.

Напомним, с 1 мая 2017 года в Украине действует обновленная программа жилищных субсидий. На основе изменений в мае-июне органы социальной защиты населения проводят переназначение субсидий на следующий год и рассчитывают их размеры на летний период, а с октября – на новый отопительный сезон. Повторно подавать документы на оформления пособия необходимо лишь тем, кто арендует жилье и у кого произошли изменения в составе семьи. Для остальных субсидиантов перерасчет проведут автоматически, без повторного обращения.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  субсидия
 
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