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07.06.2017  11:06   

В Харькове пройдет встреча двух президентов

9 июня во Харькове состоится встреча президентов Украины и Литвы Петра Порошенко и Дали Грибаускайте.


24today.net

Соответствующую информацию корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.

По словам собеседника агентства, встреча, скорее всего, состоится в первой половине дня в пятницу.

При этом каких-либо поездок по региону или посещения предприятий не предусмотрено.

Тэги:  порошенко, грибаускайте, харьков
 
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