В Харькове пройдет встреча двух президентов

9 июня во Харькове состоится встреча президентов Украины и Литвы Петра Порошенко и Дали Грибаускайте.
Соответствующую информацию корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.
По словам собеседника агентства, встреча, скорее всего, состоится в первой половине дня в пятницу.
При этом каких-либо поездок по региону или посещения предприятий не предусмотрено.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
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