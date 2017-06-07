07.06.2017 11:06

В Харькове пройдет встреча двух президентов

9 июня во Харькове состоится встреча президентов Украины и Литвы Петра Порошенко и Дали Грибаускайте.



24today.net

Соответствующую информацию корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.



По словам собеседника агентства, встреча, скорее всего, состоится в первой половине дня в пятницу.



При этом каких-либо поездок по региону или посещения предприятий не предусмотрено.