Антимайдановцу Топазу продлили содержание под стражей

Подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность Украины будет оставаться под стражей еще два месяца.
Киевский районный суд Харькова продлил содержание под стражей известного активиста "антимайдана" Игната Кромского по прозвищу "Топаз" до 6 августа.
Об этом сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин. По его словам, мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлена на два месяца - до 6 августа включительно.
Адвокат уточнил, что во время судебного заседания другие вопросы по делу не рассматривались.
Александр Шадрин отметил, что дело Кромского Киевский райсуд Харькова начал слушать сначала в новом состава коллегии.
Справка. Кромскому вменяют статьи по трем эпизодам: призывы к нарушению территориальной целостности Украины (интервью Лайфньюзу); участие в массовых беспорядках при мартовском штурме ХОГА; угон машины Mazda 6 и избиение проукраинского активиста Емельянова.
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