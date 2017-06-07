07.06.2017 12:27

Антимайдановцу Топазу продлили содержание под стражей

Подозреваемый в посягательстве на территориальную целостность Украины будет оставаться под стражей еще два месяца.



// УНИАН

Киевский районный суд Харькова продлил содержание под стражей известного активиста "антимайдана" Игната Кромского по прозвищу "Топаз" до 6 августа.



Об этом сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин. По его словам, мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлена на два месяца - до 6 августа включительно.



Адвокат уточнил, что во время судебного заседания другие вопросы по делу не рассматривались.



Александр Шадрин отметил, что дело Кромского Киевский райсуд Харькова начал слушать сначала в новом состава коллегии.



Справка. Кромскому вменяют статьи по трем эпизодам: призывы к нарушению территориальной целостности Украины (интервью Лайфньюзу); участие в массовых беспорядках при мартовском штурме ХОГА; угон машины Mazda 6 и избиение проукраинского активиста Емельянова.