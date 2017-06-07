07.06.2017 12:11

Геннадий Кернес избран президентом Ассоциации городов-обладателей Приза Европы

В 2017-2018 годах Харьков продолжит возглавлять Ассоциацию городов-обладателей Приза Европы, а Харьковский городской голова Геннадий Кернес переизбран президентом Ассоциации.



// city.kharkov.ua

7 июня на открывшейся Генеральной Ассамблее Ассоциации городов-обладателей Приза Европы делегаты приняли решение продолжить полномочия Харькова как председательствующего города, а Харьковский городской голова переизбран президентом этой организации.

«От имени всех харьковчан я сердечно благодарю Ассоциацию за внимание и признание наших успехов. Наша Ассоциация - это мост между городами в решении важнейших вопросов - безопасности, социального обеспечения, миграции, международного права. Участие и лидерство Харьква в Ассоциации - наш вклад в движение Украины к европейским ценностям и интеграции нашей страны в семью европейских государств», - сказал Геннадий Кернес после голосования делегатов Ассамблеи.

Напомним, в 2015 году Геннадия Кернеса избрали на пост президента Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. Устав организации позволяет занимать эту должность два срока подряд.