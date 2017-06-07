 
Главная Новости Власть Юлия Светличная: До конца года средняя зарплата на ХТЗ вырастет до 9000 грн
07.06.2017  12:45   

Юлия Светличная: До конца года средняя зарплата на ХТЗ вырастет до 9000 грн

7 июня глава области провела рабочее совещание и встретилась с коллективом тракторного завода.


kharkivoda.gov.ua
После возобновления работы ПАО «Харьковский тракторный завод» предприятие выпустило уже 360 новых тракторов, а средняя зарплата работников выросла с 4000 (на начало 2017 года) до 6000 грн.
 
«Поддержка Президента Украины дала нам возможность «вдохнуть вторую жизнь» в завод «ХТЗ», - отметила глава ХОГА Юлия Светличная, обращаясь к коллективу предприятия. – Обязательства, данные инвестором Президенту во время его визита на предприятие относительно повышения заработной платы коллективу, выполнены. Средняя зарплата уже выросла до 6000 грн, а до конца года она будет 9000».
 
Руководитель области также сообщила, что предприятие получило обещанную поддержку Кабинета министров Украины: продукцию ПАО «ХТЗ» внесли в перечень сельхозтехники, при покупке которой аграрии получают от государства 20% компенсации стоимости приобретения.
 
«Это сделает продукцию предприятия более востребованной на внутреннем рынке, - сказала Юлия Светличная. - В модернизацию производства в этом году инвестор планирует вложить около 20 млн долларов США. Это даст возможность конкурировать и поставлять продукцию далеко за пределы Украины, а также расширять производство».
 
Глава ХОГА подчеркнула, что в данный момент руководство области ведет активный диалог с собственниками и менеджментом крупных промышленных предприятий региона различной формы собственности с целью повышения социальных гарантий для работников.
 
«Это основное задание Президента Украины. Это то, над чем работает Правительство Украины, - сказала руководитель области. - Есть механизмы, над которыми мы работаем вместе. Во-первых, доход предприятия должен отражаться на доходах его работников. Две трети промышленных предприятий области сегодня работают с прибылью, и это хороший задел, чтобы повышать зарплату. Во-вторых, мы ищем новые рынки сбыта. Прогнозированная ситуация в сфере безопасности и общественно-политическая ситуация в регионе, минимальные коррупционные риски дают уверенность инвесторам. В-третьих, во всем мире принято, что 50 % от стоимости промышленной продукции составляет заработная плата работников. В Украине этот показатель - 10-15%. Поэтому мы видим перспективу для повышения зарплат. И благодаря нашему диалогу с руководством и инвесторами промышленных предприятий уже удалось добиться повышения зарплат на 5-ти крупных предприятиях. Такой диалог продолжится».
 
Генеральный директор ПАО «Харьковский тракторный завод» Андрей Коваль, в свою очередь, отметил, что в данный момент менеджмент предприятия видит источники дальнейшего повышения заработной платы.
 
«Речь идет о повышении внутренней эффективности: либо больше продавай продукции, либо дешевле делай. У нас движение идет и в том, и в другом направлении, - сказал Андрей Коваль. – Я подтверждаю, что до конца года мы достигнем средней зарплаты в 9000 грн. Что касается производственных целей, то наша задача - минимум - до конца года произвести порядка 1200 машин».
Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, хтз, промышленность, харьков, завод, производство, развитие, зарплата
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.06 Власть Светличная пообещала повысить зарплату на промышленных предприятиях области 01.06 Общество Юлия Светличная поздравила участников творческого фестиваля «Весенние колокольчики» с Днем защиты детей 01.06 Власть Юлия Светличная: Мы отстаивали позицию дальнейшего ускорения интеграции Украины в ЕС
 
 

Видео

Харьков по финансовой силе среди лидеров в Украине - аналитики "Moody's"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 