07.06.2017 12:45

Юлия Светличная: До конца года средняя зарплата на ХТЗ вырастет до 9000 грн

7 июня глава области провела рабочее совещание и встретилась с коллективом тракторного завода.



kharkivoda.gov.ua

После возобновления работы ПАО «Харьковский тракторный завод» предприятие выпустило уже 360 новых тракторов, а средняя зарплата работников выросла с 4000 (на начало 2017 года) до 6000 грн.

«Поддержка Президента Украины дала нам возможность «вдохнуть вторую жизнь» в завод «ХТЗ», - отметила глава ХОГА Юлия Светличная, обращаясь к коллективу предприятия. – Обязательства, данные инвестором Президенту во время его визита на предприятие относительно повышения заработной платы коллективу, выполнены. Средняя зарплата уже выросла до 6000 грн, а до конца года она будет 9000».

Руководитель области также сообщила, что предприятие получило обещанную поддержку Кабинета министров Украины: продукцию ПАО «ХТЗ» внесли в перечень сельхозтехники, при покупке которой аграрии получают от государства 20% компенсации стоимости приобретения.

«Это сделает продукцию предприятия более востребованной на внутреннем рынке, - сказала Юлия Светличная. - В модернизацию производства в этом году инвестор планирует вложить около 20 млн долларов США. Это даст возможность конкурировать и поставлять продукцию далеко за пределы Украины, а также расширять производство».

Глава ХОГА подчеркнула, что в данный момент руководство области ведет активный диалог с собственниками и менеджментом крупных промышленных предприятий региона различной формы собственности с целью повышения социальных гарантий для работников.

«Это основное задание Президента Украины. Это то, над чем работает Правительство Украины, - сказала руководитель области. - Есть механизмы, над которыми мы работаем вместе. Во-первых, доход предприятия должен отражаться на доходах его работников. Две трети промышленных предприятий области сегодня работают с прибылью, и это хороший задел, чтобы повышать зарплату. Во-вторых, мы ищем новые рынки сбыта. Прогнозированная ситуация в сфере безопасности и общественно-политическая ситуация в регионе, минимальные коррупционные риски дают уверенность инвесторам. В-третьих, во всем мире принято, что 50 % от стоимости промышленной продукции составляет заработная плата работников. В Украине этот показатель - 10-15%. Поэтому мы видим перспективу для повышения зарплат. И благодаря нашему диалогу с руководством и инвесторами промышленных предприятий уже удалось добиться повышения зарплат на 5-ти крупных предприятиях. Такой диалог продолжится».

Генеральный директор ПАО «Харьковский тракторный завод» Андрей Коваль, в свою очередь, отметил, что в данный момент менеджмент предприятия видит источники дальнейшего повышения заработной платы.

«Речь идет о повышении внутренней эффективности: либо больше продавай продукции, либо дешевле делай. У нас движение идет и в том, и в другом направлении, - сказал Андрей Коваль. – Я подтверждаю, что до конца года мы достигнем средней зарплаты в 9000 грн. Что касается производственных целей, то наша задача - минимум - до конца года произвести порядка 1200 машин».