07.06.2017 15:18

В Харькове выбрали новую эмблему Ассоциации городов-обладателей Приза Европы (ФОТО)

Эмблему Ассоциации городов-обладателей Приза Европы утвердили сегодня, 7 июня, в Харькове лидеры европейских городов.



city.kharkov.ua

На Генеральной Ассамблее Ассоциации, которая проходит в Харькове, представителям иностранных делегаций было предложено три лучших варианта эмблемы. Их выбрали по итогам конкурсов, которые прошли в каждом городе, входящих в Ассоциацию. В финал конкурса вышли два варианта от польских городов и одна харьковская. Победила в конкурсе эмблема польских дизайнеров. Отметим, проведение конкурса на лучший вариант эмблемы Ассоциации инициировал Харьков.

Как сообщил на Генассамблее Харьковский городской голова Геннадий Кернес, эмблема через несколько дней появится на сайте Ассоциации, обновление которого также инициировал Харьковский городской совет.

«Мы перевели информационный ресурс Ассоциации на качественно новую платформу, что позволило ускорить поиск информации и создать специальный раздел для дистанционной работы над проектами и обмена лучшими практиками. Также был изменен дизайн портала Ассоциации. Сегодня мы выбрали эмблему Ассоциации, и уже буквально завтра завершим работу над дизайнерским решением сайта с ее использованием», - сообщил Геннадий Кернес.

Напомним, сегодня в Харькове проходит Генеральная Ассамблея Ассоциации городов-обладателей Приза Европы. В город прибыли делегации из 13 европейских городов. По единогласному решению ассамблеи, в 2017-2018 годах Харьков продолжит возглавлять Ассоциацию городов-обладателей Приза Европы, а Харьковский городской голова Геннадий Кернес был переизбран президентом Ассоциации. Вице-президентом стал мэр польского города Ченстохова Кшиштоф Матыяшчик. В состав нового Президиума Ассоциации вошли такие города: Харьков, Ченстохова (Польша), Анкара (Турция), Альтьоттинг, Дармштадт, Мюльхайм, Вюрцбург (все четыре - Германия) и Нанси (Франция).