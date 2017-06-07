07.06.2017 15:29

Порошенко: Интересы государства в энергетической сфере защищены

Президент Петр Порошенко считает победным решение Стокгольмского арбитража по иску НАК «Нафтогаз Украины» против «Газпрома» по контракту на поставку газа.



// ХОГА

«Наши совместные действия, усилия - и команды НАКа, и юридических представителей, и команды МИД, которая тоже оказывала большую помощь, позиция Администрации Президента и правительства, сегодня позволили нам выйти на этот результат. Я поздравляю с этим вас и поздравляю весь украинский народ, что, наконец, защищены интересы государства, по крайней мере, в чрезвычайно важной - энергетической сфере», - сказал Глава государства во время встречи с заместителем Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

«Я могу констатировать, что это наша убедительная победа в защите интересов Украины», - добавил он.

По убеждению Петра Порошенко, это стало возможным благодаря тому, что украинская команда с первых дней заняла позицию убедительной аргументации в Стокгольмском суде по защите интересов Украины, которая была очень хорошо юридически доказана.

«Первое – это несправедливость и нерыночность принципа «бери или плати», - констатировал Президент, отметив, что такой пункт был отражен в украинском контракте, но отличался от принципов, которые были зафиксированы в европейских контрактах.

«Вторая позиция, которая, я считаю, важна – это то, что наконец-то газ должен перестать быть инструментом политического давления на Украину и источником коррупционных сделок для представителей бывшей украинской власти. Наконец цена на газ формируется по рыночному принципу и это есть наше безусловное достижение», - подчеркнул Глава государства.

Андрей Коболев поблагодарил президента за поддержку. Он отметил важность завершения дела в части поставки газа по окончательным расчетам. По его прогнозу, этот процесс займет около трех месяцев. Кроме того, глава «Нафтогаза» подчеркнул важность решения арбитража об аннулировании требования «Газпрома» компенсировать более 40 миллиардов долларов.

Также Андрей Коболев сообщил, что НАК «Нафтогаз Украины» в этом году ожидает завершения транзитного дела. «Надеемся, что мы сможем доказать свою правоту и это позволит нам окончательно поставить точку в вопросе приведения отношений между «Нафтогазом» и «Газпромом» к рыночным, справедливым и прозрачным», - резюмировал он.

Елена Зеркаль высоко оценила работу команды юристов и команды НАК «Нафтогаз Украины» в этом деле.