07.06.2017 16:17

Европейские города обсудили проблемы вынужденных переселенцев

Проблемы вынужденных переселенцев и достижения в сфере предоставления публичных услуг стали темой конференции в рамках Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.



city.kharkov.ua

Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, новые вызовы социальной политики в Европе требуют новых подходов от муниципалитетов в работе с населением.

«В Украине Харьков занимает передовые позиции в оказании публичных услуг населению. В конце апреля у нас были открыты два «Прозрачных офиса», строится Региональный центр по предоставлению административных услуг. Также Харьков не остается в стороне от вызовов, стоящих сегодня перед Европой, в том числе от проблемы беженцев или вынужденных переселенцев, которых у нас проживает более 200 тыс. человек. Предоставление публичных услуг гражданам этой категории также ложится на плечи городской власти», - подчеркнул Игорь Терехов.

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская рассказала гостям о работе харьковских «Прозрачных офисов», а представители городов Дармштадта и Шварценбека (оба – Германия), Гдыни, Ченстоховой и Катовице (все - Польша) поделились опытом в работе с переселенцами и предоставлении социальных услуг, своими проектами в этих направлениях.

«Мы прослушали содержательные доклады, увидели презентации городов, обменялись передовым опытом в плане совершенствования социальных услуг, обеспечения работы с переселенцами. Это дает нам больше возможностей, информации, опыта, который есть как у Харькова, так и у других европейских городов», - сказал Игорь Терехов.

Завтра делегаты Генеральной Ассамблеи посетят «Прозрачный офис» в Шевченковском районе, а также модульный городок для переселенцев.