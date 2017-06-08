08.06.2017 09:04

Как будут обеспечивать безопасность жителей Харьковщины во время массовых мероприятий в июне

7 июня состоялось служебное совещание под руководством заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна по поводу безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий в июне.



dozor.kharkov.ua

На рабочей встрече также присутствовали представители профильных департаментов ХОГА, специалисты силовых ведомств, ГСЧС и других структур, руководители районных администраций города.

Александр Скакун отметил, что совещание проводится по поручению руководителя области Юлии Светличной. В ходе мероприятия обсуждались вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан, объектов критической инфраструктуры во время празднования Дня Конституции.

«В первую очередь необходимо обеспечить усиленную охрану мест проведения массовых мероприятий и прилегающей территории, а также стратегических объектов энергетики и транспортной инфраструктуры - метрополитена, аэропортов, железнодорожных вокзалов и автостанций, мостов, электростанций, заводов, особенно оборонной отрасли, военных объектов, арсеналов, других уязвимых объектов возможных противоправных посягательств», - отметил Александр Скакун.

Также внимание было акцентировано на обеспечении правопорядка и безопасности во время проведения чемпионата Европы 2017 года по боксу среди мужчин и заседания Мониторингового комитета Конгресса региональных властей Совета Европы. В частности, были обсуждены вопросы по предотвращению подготовки и совершения преступлений террористического и диверсионного характера, обострения криминогенной ситуации в Харьковской области накануне и во время июньских массовых мероприятий.

«Сегодня мирная обстановка в области - это результат совместных действий правоохранительных органов, органов власти и общественности», - отметил Александр Скакун.

Он также обратил внимание руководителей администраций города Харьков на необходимость внимательно отнестись к ситуации в районах.

«В связи с проведением чемпионата на территорию Харькова прибыли делегации спортсменов. Все приехали, в том числе, и за получением лицензии на Олимпийские игры. Спортсмены живут на территории города в различных отелях, передвигаются на автобусах. Большая просьба к руководителям районов: очень внимательно отнестись к ситуациям, которые могут возникнуть на ваших территориях, давайте советоваться в случае непредвиденных моментов и их предупреждать», - сказал Александр Скакун.