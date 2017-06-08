08.06.2017 14:45

Прокуратура вернула государству Изюмский элеватор

Хозяйственный суд области, поддержал требования Изюмской местной прокуратуры, и вернул государству производственный комплекс с переработки и хранения зернопродукции в Изюме общей площадью 12,5 тыс. кв. м.



Forbes.ua

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Калюги, право собственности на имущество элеватора, незаконно приобретенного в частную собственность ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», отменен.

Напомним, в 2012 году исполком Изюмского городского совета принял решение о передаче в частную собственность элеватора стоимостью более 127, 7 миллиона гривен.

«Данное решение принято с нарушением действующего законодательства. В частности, владелец целостного имущественного комплекса - Кабинет Министров Украины - не давал своего согласия на отчуждение зернохранилища агропромышленному акционерному обществу. Поэтому решение горисполкома незаконно», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

В связи с этим весной 2015 года прокуратура направила соответствующий иск в суд. Дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций.

«В декабре 2015 года Высший хозяйственный суд Украины вернул дело на новое рассмотрение. После того, как суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, прокуратура отстояла свою позицию в апелляционном суде », - рассказал Калюга.

Решение исполкома горсовета о выдаче свидетельства о праве собственности одному из акционерных обществ суд признал незаконным.

В мае текущего года право частной собственности ПАО на нежилые здания и другое имущество отменено. Элеватор возвращен государству.